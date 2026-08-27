Al via venerdì 28 agosto in prima serata la nuova edizione di “Quarto grado”

Infine, spazio al giallo della ricina, la sostanza velenosa che avrebbe causato la morte di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo consumato durante i giorni di Natale dello scorso anno. A infittire il giallo c’è anche una pista digitale. Gli investigatori stanno verificando alcune inquietanti domande comparse su forum e community online nei mesi precedenti alla tragedia: un utente anonimo avrebbe chiesto informazioni proprio sulla ricina, sulla sua reperibilità e sulla possibilità di rintracciarne l’acquisto. Ora si cerca di risalire all’identità dell’autore di quelle ricerche.