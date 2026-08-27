Al via venerdì 28 agosto in prima serata la nuova edizione di “Quarto grado”

Venerdì 28 agosto, in prima serata, su Retequattro, torna “Quarto Grado”, giunto alla 18esima edizione, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. La nuova stagione si apre con i principali casi di cronaca: Garlasco, l’omicidio di Pamela Genini e il caso di Pietracatella.
In apertura di puntata, tutti gli aggiornamenti con documenti esclusivi sul caso di Garlasco a un mese dalla prevista chiusura delle indagini, fissata per il 28 settembre. Si tornerà poi sulla vicenda di Pamela Genini. Gli inquirenti stanno stringendo il cerchio intorno a Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba della ragazza. L’uomo continua però a professarsi innocente.
Infine, spazio al giallo della ricina, la sostanza velenosa che avrebbe causato la morte di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, dopo un pranzo consumato durante i giorni di Natale dello scorso anno. A infittire il giallo c’è anche una pista digitale. Gli investigatori stanno verificando alcune inquietanti domande comparse su forum e community online nei mesi precedenti alla tragedia: un utente anonimo avrebbe chiesto informazioni proprio sulla ricina, sulla sua reperibilità e sulla possibilità di rintracciarne l’acquisto. Ora si cerca di risalire all’identità dell’autore di quelle ricerche.
Il parterre degli ospiti è composto da: Carmelo Abbate, Candida Morvillo, Giuseppe Brindisi, Gianluca Zanella, Carmen Pugliese, Marco Oliva, Grazia Longo, Paolo Reale e Massimo Picozzi.