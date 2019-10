Vegani vs Carnivori, a "Dritto e Rovescio" spunta un prosciutto e si sfiora la rissa

Mentre a "Dritto e Rovescio" si parla di dieta vegana e dieta carnivora, in studio spunta un prosciutto. A puntarlo minacciosamente contro un vegano è un signore in giacca e cravatta: tanto basta per surriscaldare gli animi. Le due fazioni se le dicono di tutti i colori e quasi arrivano alle mani: “Bravo, bravo – è la risposta dell'uomo con il salume a chi gli ha dato del c******e – la mia famiglia vive di questo”. Provvidenziale l’intervento di Paolo del Debbio, che indossa gli inediti panni del paciere: “Si sieda”, dice a un infervorato vegano. E poi: “Se stati tutti buoni bene, altrimenti ve ne andate fuori e parliamo d’altro”