L'arresto di Kevin (Ibrahima Gueye), ragazzo di origini nigeriane con dei precedenti penali, solleva diverse domande, ma consegna anche delle risposte: lui conosce Camilla e sembra essere coinvolto nella vicenda. Matteo, sulla base di alcuni indizi, ne è convinto. Lavinia, invece, ha molti dubbi in merito e crede esista un'altra verità. Per dimostrarlo rischierà il tutto per tutto, sfidando lo studio legale, la polizia e la fiducia del marito. Sarà proprio Kevin a indicargliela, mostrandole un mondo fatto di amore e di speranza, un mondo in cui Camilla è sempre stata felice e in cui nessuno avrebbe mai potuto farle del male. Solo Lavinia sarà in grado di interpretare il rapporto tra i due ragazzi come qualcosa di profondo. È il suo istinto di madre a parlare. È tutto quello che ha.