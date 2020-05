Valeria Marini compie gli anni: spegne le candeline esprimendo un desiderio segreto

Sorpresa in diretta per Valeria Marini per il suo compleanno. Il fidanzato, Gianluigi Martino, ha infatti voluto organizzarle una piccola festa con tanto di torta. Mentre Barbara d’Urso le canta “Tanti auguri”, Valeria Marini esprime un desiderio spegnendo la candelina. Un momento di distrazione dal difficile periodo trascorso a causa del coronavirus: il sorriso della showgirl di fronte alla sorpresa del fidanzato non fa che illuminarle il viso di gioia.