Buon compleanno Valeria Marini: eccola in un'intervista d'archivio a "Fuego"

Buon compleanno Valeria Marini: la showgirl compie 53 anni. Dopo il suo approdo in televisione nel programma "Luna di miele" nel 1992, trasmissione condotta da Gabriella Carlucci, è stata notata da Pier Francesco Pingitore che decise di farla diventare una delle "prime donne" della Compagnia del Bagaglino, grazie al quale Valeria ottiene un grandissimo successo.

Dopo gli spettacoli di Pingitore, la sua carriera è continuata tra teatro, cinema e televisione, in cui ha partecipato per due volte al "Grande Fratello Vip", l'ultima quest'anno. Per festeggiare il suo compleanno la rivediamola giovanissima a "Fuego" nel 1998 mentre presentava il suo ultimo film in compagnia di Alberto Sordi "Incontri Proibiti"