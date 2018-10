Valeria Golino: “Potevo essere la protagonista di Pretty Woman”

“Lasciarmi con Riccardo è stata una enorme delusione, credo che questo sia normale”. Valeria Golino prova a ritornare sulla fine della storia d’amore con l’attore pugliese. Lo fa ai microfoni di Silvia Toffanin, in una lunga intervista negli studi di Verissimo: “Se non ci fossero le delusioni non ci si lascerebbe mai”. Scamarcio però è stato scelto proprio dalla Golino per essere protagonista del suo ultimo film “Euforia” e la regista spiega come è stato lavorare con una persona a lei così vicina: “Ovviamente avevo meno autorità nei suoi confronti, però dirigerlo è stato veramente molto interessante e lui si è impegnato tantissimo”. Poi un aneddoto della sua prima esperienza a Hollywood: “Ero stata quasi scelta come protagonista per Pretty Woman. Diciamo che sono arrivata seconda”.