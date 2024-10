"Uomini e Donne", Valerio chiude definitivamente con Gemma: è il caos è in studio

A sorpresa, dopo inviti e scuse, Valerio decide di chiudere la sua conoscenza con Gemma Galgani. Nel corso della puntata del 14 ottobre 2024, il cavaliere ha comunicato la sua volontà: "Ho pensato che voglio chiudere con Gemma - ha esordito -, non me la sento più. Una donna di classe ed elegante non schiaffeggia (dice riferendosi allo schiaffo rifilatogli settimana scorsa dalla dama, ndr) e io, oggi, sono venuto qua per chiudere con Gemma perché io sono un uomo elegante e non la vedo più in quel modo".