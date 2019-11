“Uomini e Donne”, tra Riccardo e Ida sembra finita e Tina commenta: “Se a letto non dimostri…”

La mancanza di passione tra Riccardo e Ida sembra essere un problema insormontabile. La coppia che tra tira e molla a “Uomini e Donne” non sembra trovare mai pace e si dice, per l’ennesima volta, addio. Se da una parte Ida sottolinea la mancanza di passione, dall’altra parte Riccardo invece non sembra riuscire a dimostrare il proprio affetto adeguatamente.

Questa mancanza è anche sottolineata da Tina che commenta: “Se dentro al letto non dimostri, sei un uomo delle pulizie e basta”. Le differenze caratteriali non riescono ad essere superate e e i due con molta sofferenza si dicono addio.