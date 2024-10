Mario però continua a spiegare le motivazioni per cui si starebbe allontanando da Margherita. "Ho visto il marcio quando hai voluto metterti in mostra durante la serata insieme - ha spiegato -, dicendo che anche tu fai parte del programma… non è una gara con me, ma è quello che mi è sembrato". A quel punto, la dama gli chiede perché non abbia esternato i suoi dubbi prima. "Te l'ho detto quando eravamo in macchina - ha sbottato Mario - ora ho anche paura di uscire con te perché sei falsa. Io te l’ho detto sotto forma di scherzo". Un siparietto che accende ulteriormente lo studio, scatenando la furia di Tina:"Ora vuole farci credere che lei lo sta sfruttando - ha concluso l'opinionista -. È tutta una scusa! Lui pensa di essere un divo di Hollywood, che Margherita starebbe sfruttando per avere visibilità. Ma chi ti credi di essere?".