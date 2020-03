"Uomini e donne", Sara contro Sonny: "Sei ridicolo"

Giovanna Abate, Sonny Di Meo e Sara Amira al centro della polemica scoppiata nello studio di "Uomini e Donne" durante la puntata del Trono Classico in onda lunedì 2 marzo su Canale 5.

A provocare l'acceso dibattito, l'esterna che ha visto protagonisti proprio Giovanna e Sonny, con il corteggiatore colpevole - secondo Sara - di essere arrivato in trasmissione per conoscere proprio lei e di essersi "adagiato" dopo cinque uscite insieme.

Sonny non è d'accordo e in studio si accendono le prime scintille: "Sono due settimane che sto aspettando di essere chiamato e niente, adesso ti svegli perché mi vedi con Giovanna?". "Forse non ci siamo capiti, io devo ringraziare Giovanna perché non me ne frega più nulla di te. Sei ridicolo", risponde Sara. Quindi l'attenzione si sposta proprio sull'esterna con la nuova tronista: "Con Sara le cose sono andate sempre migliorando - ha commentato Sonny - Poi è successo quello che è successo, per una scusa talmente banale che non voglio nemmeno considerare. Però con Giovanna mi sono sentito molto più a mio agio, mi piace".

A prendere le difese di Sara ci pensa l'opinionista Tina Cipollari, che accusa il ragazzo di voler restare in trasmissione a tutti i costi: "Se non fosse subentrata Sara, o un'altra tronista a disposizione, non ti saresti comportato così. Ora invece dormi tranquillo perché tanto l'ha tenuto Giovanna".