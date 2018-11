Uomini e Donne Over, Tina aveva previsto la rottura di Gemma e Marco

La rottura fra Marco e Gemma, partecipanti della scorsa edizione di Uomini e Donne Over, coincide con la nuova stagione del programma. Se qualcuno può esserne rimasto sorpreso, non lo è stata Tina Cipollari, che in studio non ha esitato a far notare come le storie di Gemma si chiudano quasi sempre a ridosso dell'inizio del programma. "Come allunga il brodo secondo te?" commenta ironica rivolgendosi all'ex-fidanzato di Gemma, Giorgio Manetti, anch'egli dubbioso sulla vicenda. Il sospetto è che si tratti di un espediente per fare in modo che la redazione la richiami a settembre. I rapporti sentimentali di Gemma, insomma, non sembrano essere benvisti.