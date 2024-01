"Uomini e Donne", ancora una segnalazione su Mario: Ida lo accusa e lui lascia lo studio

A "Uomini e Donne" non c'è pace per Ida Platano. Nella puntata in onda il 31 gennaio la tronista bacchetta di nuovo Mario Cusitore dopo aver ricevuto una nuova segnalazione. Ida, infatti, spiega di essere stata contattata da una ragazza che le ha inoltrato alcune conversazioni con Mario. "Dopo la segnalazione di Mariangela ti avevo chiesto se ci fossero altre donne - dice Ida - ma tu hai detto di no", commenta la tronista delusa ancora una volta dal cavaliere napoletano che da un lato sembra molto interessato, ma dall'altro le continue segnalazioni sul suo conto dimostrerebbero il contrario.

La replica di Mario - Il cavaliere anche di fronte questa ennesima segnalazione sembra impassibile. Mario conferma quanto rivelato da Ida, ma si giustifica perché racconta di aver cercato questa donna solo all'inizio della frequentazione con la tronista. Inoltre Mario insiste sul fatto che non ci sarebbe stato nulla di ambiguo, se non uno scambio reciproco di messaggi. "Ero appena arrivato, non ti conoscevo ancora, e non pensavo che mi saresti piaciuta così", continua il corteggiatore. "Cosa significa che non mi conoscevi ancora? Erano già trascorse tre settimane. Quando è arrivata la prima segnalazione potevi dirmi che c’era altro", replica Ida che questa volta non vuole chiudere un occhio.

Mario lascia lo studio - Dopo la discussione tra la tronista e il corteggiatore, Maria De Filippi manda in onda l'esterna tra Ida e Sergio. I due si confrontano e Ida rivela al cavaliere di essere interessata a lui. "Tu mi piaci", dice Ida. A quel punto Mario si alza e lascia lo studio. Maria De FIlippi avverte Ida, le telecamere che seguono il cavaliere lo mostrano nel parcheggio pronto ad andare via, ma la tronista decide di lasciarlo andare. "Se è possibile farei scendere Sergio per commentare l'esterna", dichiara la tronista che prende una posizione molto chiara nei confronti di entrambi i corteggiatori.