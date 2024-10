"Uomini e Donne", Michele bacia per la seconda volta Veronica ma...

Nel corso del loro incontro, i due ragazzi hanno avuto modo di parlare anche di Amal, l'altra corteggiatrice che si era presentata per Michele. "Sono rimasto male perché mi sono sentito preso in giro", ha spiegato Longobardi in riferimento al suo ultimo incontro con la ragazza. Veronica, dal canto suo, ne approfitta per liberarsi della concorrenza: "Dal mio punto di vista è meglio una in meno…", dice la ragazza. Nel frattempo, la ragazza gli dedica "Il mio canto libero" di Battisti e lo corteggia: "Non sei banale e nemmeno calcolatore. Non ti vedo costruito". Tra i due la complicità sembra crescere sempre di più e in breve dalle coccole si passa a un bacio cinematografico.