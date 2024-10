"Non va tanto bene", esordisce così Michele. E poi, riferendosi ad Amal, spiega: "Ho fatto con lei 3 esterne e ho lasciato sedute persone che mi piacciono anche molto per uscire con lei. Devo rispettare me e rispettare loro. Mi sento preso in giro". La corteggiatrice subito incalza: "Preso in giro per quale motivo?". "Perché con me hai passato 3 esterne a non farti toccare e a stare sulle tue", precisa il tronista. Dopo ulteriori scambi, Michele con tono perentorio rivela: "Io non voglio più essere corteggiato da lei.