"Uomini e Donne", Martina lascia Ciro: "Mi sono stancata"
Dopo un lungo confronto la corteggiatrice esce dallo studio: "Non ti voglio più!"
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Nella puntata del 31 marzo di "Uomini e Donne" Martina decide di andare via e lasciare Ciro. Dopo un lungo confronto in cui il tronista ha ammesso di "vedere un muro" da parte della corteggiatrice, e dopo l'intervento di Ale, Martina esausta si toglie le scarpe e va via.
"Così è più facile correre - dice Martina togliendosi le scarpe - Eh no ora mi sono proprio stancata. Mi hai rotto. Dici che sono scontata, non ti voglio più!" prosegue mentre saluta Maria De Filippi. "Un'altra volta, davanti a una difficoltà scappi per l'ennesima volta" prova a controbattere Ciro che accusa la corteggiatrice di non fare mai un passo nei suoi confronti. "Ma va******lo, che mi faccio prendere in giro da te!" aggiunge uscendo con le scarpe in mano.
"Tu resta per un'altra esterna, tranquilla" commenta l'opinionista Gianni Sperti ad Ale dopo che la corteggiatrice avrebbe dichiarato di aspettare "la prossima esterna per chiarirsi e farsi conoscere". "Io ho interesse e resto qua, poi se vuole che vado sceglie" conclude Ale.