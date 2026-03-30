"Uomini e Donne", Marica piange per Michele: "Mi ha preso in giro"

Il clima sereno in studio, però, si spezza quando interviene Marica, visibilmente scossa e arrabbiata. La donna racconta che tra lei e Michele le cose stavano andando bene: avevano parlato dei e con i rispettivi figli, si erano aperti l’uno con l’altra e avevano persino iniziato a immaginare delle vacanze insieme. Per questo motivo, la notizia della serata con Rosanna l’ha profondamente ferita.