"Uomini e Donne", Marica piange per Michele: "Mi ha preso in giro"
La dama scoppia in lacrime dopo aver scoperto che il cavaliere ha trascorso la serata precedente con Rosanna
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 30 marzo Marica scoppia in lacrime per Michele, dopo aver scoperto che il cavaliere ha trascorso la serata precedente con Rosanna.
La puntata si apre proprio dal racconto dell’incontro tra i due: una cena improvvisata nella sala tè dell’albergo, organizzata dal cavaliere, che la dama descrive con entusiasmo, spiegando quanto si sia trovata bene e quanto la conoscenza stia procedendo in modo naturale.
Il clima sereno in studio, però, si spezza quando interviene Marica, visibilmente scossa e arrabbiata. La donna racconta che tra lei e Michele le cose stavano andando bene: avevano parlato dei e con i rispettivi figli, si erano aperti l’uno con l’altra e avevano persino iniziato a immaginare delle vacanze insieme. Per questo motivo, la notizia della serata con Rosanna l’ha profondamente ferita.
Maria De Filippi interviene per riportare calma e sottolineare che è comprensibile che Marica ci sia rimasta male, vista la piega che la loro conoscenza sembrava aver preso. Michele, dal canto suo, prova a ridimensionare la situazione, spiegando che sta semplicemente conoscendo anche Rosanna e che non intendeva mancare di rispetto a nessuno.
Le parole del cavaliere, però, non bastano a rassicurare Marica, che tra le lacrime sbotta: "Mi ha preso in giro". Alla luce di quanto accaduto, la dama annuncia di voler chiudere definitivamente la frequentazione con lui, convinta di non poter più proseguire con serenità.