Martina prosegue soffermandosi su quanto precedentemente accaduto in studio, dove mentre lei aveva deciso di ballare con Gianmarco "perché non l'avevo visto tutta la settimana", Ciro si era avvicinato a "una corteggiatrice che cinque minuti prima era al centro dello studio e aveva creato delle dinamiche". E spiega: "Il ballo con lei non mi ha toccata da un punto di vista di gelosia, perché se tu pensi di conquistarmi mettendomi in competizione con un'altra donna, hai sbagliato persona. Io lì vedo una persona che vuole creare uno show".



"Non ti sto facendo questo discorso da arrabbiata, te lo faccio da delusa - ha proseguito Martina, replicando alle giustificazioni di Ciro - Ti sto conoscendo, sono coerente e ho buone sensazioni nei suoi confronti, ma mi deludi perché vado a pensare che stai qua solo per quello, cosa che tu rimproveravi a me".