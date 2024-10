Nei camerini di "Uomini e Donne", Martina De Ioannon è furiosa con Ciro: "Io e te non ci capiremo mai, non mi piace una persona che manca di rispetto così". A creare tensione tra i due è stata la scelta del corteggiatore di ballare con un'altra ragazza: "Io non sono fatto così, ho voglia di farmi conoscere da te". Anche in studio, nella puntata di giovedì 31 ottobre, la situazione non sembra migliorare. "Urliamo e non troviamo mai un punto d'incontro", spiega Ciro. Nel frattempo, Martina vuole conoscere meglio Francesco, un nuovo ragazzo che ha dimostrato interesse per lei e per Francesca Sorrentino.