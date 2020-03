"Uomini e donne", Maria De Filippi perde le staffe: "Armando, hai rotto le scatole"

Discussioni e lacrime e uno sfogo a sorpresa di Maria De Filippi hanno segnato la puntata del Trono Over di "Uomini e Donne" in onda venerdì 6 marzo su Canale 5.

Al centro dello studio Veronica Ursida è chiamata al faccia a faccia con il giovane pretendente Andrea. "La prima volta che siamo usciti insieme mi sono sentita un po' mamma - aveva esordito la dama - Io ho bisogno di una persona che mi stia accanto e che faccia l'uomo, forse io sono troppo avanti".

"Già dai primi messaggi sentivo una certa lontananza, quindi anche io ero frenato", aveva immediatamente risposto Andrea. Nel corso del confronto, però, vengono quindi coinvolti anche Fabio e Armando, con quest'ultimo che torna a ipotizzare che Veronica abbia già una relazione fuori dalla trasmissione.

"Posso giurare su mio figlio che non sono fidanzata e non frequento nessuno - commenta la dama - Penso di avere molti difetti, ma io rispetto i rapporti altrui. Ogni volta devo subire attacchi, io sono qui perché credo nell'amore e voglio dare un taglio al mio passato, ma se devo sempre uscire da qui con le lacrime io non vengo più".

Di fronte alla reazione di Veronica, che scoppia in lacrime, interviene Maria De Filippi per riprendere Armando: "Smettila, stai rompendo le scatole: c'è una ragazza che piange e tu continui a dire a Tina e Gianni con chi va lei. Non va con nessuno e non sta neanche con te, quindi basta. Sei un uomo, te ne freghi di una donna che ha pianto per te".