Armando Incarnato finisce nella bufera: "Con Janet è finita"

Nella puntata del trono over di "Uomini e Donne" di giovedì 23 gennaio, Armando Incarnato è stato al centro di una polemica in studio dopo aver ammesso la fine della sua relazione con Janet. Quest’ultima è arrivata in studio per aiutarlo a difendersi e replicare alle pesanti accuse, che lo volevano fidanzato con lei al di fuori dal dating show di Maria De Filippi.

La donna è stata duramente attaccata perché sui social ha insultato Veronica Ursida, la quale stava conoscendo Incarnato. Nella discussione è intervenuta anche Roberta Di Padua, chiamata proprio in causa da Janet.

“Questa è la prima volta che difendi una donna”, è stata l’accusa che Massimiliano Maccarone ha rivolto ad Armando. I due cavalieri si sono alzati in piedi sfiorando la lite. “Qui c'è una storia d’amore dietro” le parole di Incarnato.