"Uomini e Donne", la scelta di Veronica è Alessandro

E' durato poco tempo il trono di Alessandra Burchielli che durante l'ultima puntata del trono classico di "Uomini e Donne" ha scelto Alessandro Zarino. La ragazza ha fatto un passo indietro ed è tornata proprio dall'ex tronista al quale aveva detto di no.

"L'unica cosa di cui mi pento è stata quella di aver accettato subito la proposta del trono, senza lasciarmi del tempo per riflettere". Si giustifica così Veronica con il pubblico e con i suoi tre corteggiatori. La ragazza sembra non aver mai dimenticato Alessandro nonostante in prima battuta l'abbia rifiutato. Burchielli gli ha prima chiesto tornare in studio al fine di corteggiarla insieme agli altri, ma poi subito dopo ha aggiunto che avrebbe voluto proseguire la sua conoscenza al di fuori del programma, lontani dalle telecamere.