“Uomini e Donne”, la proposta di matrimonio di Riccardo a Ida: "Sei tu la donna della mia vita"

“Io ho chiuso”, è così che Ida sembra voler mettere fine alla storia d’amore con Riccardo. Dopo essersi visti al di fuori di “Uomini e Donne” e aver avuto un momento di riavvicinamento, la coppia sembra però destinata a non tornare insieme. Lei è intenzionata a chiudere definitamente la relazione: “Non ho mai finto con te” – spiega Ida – “Sono semplicemente stanca. Sono stanca di aspettare i tuoi tempi”.

Una frase che dà il via a una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di Riccardo: “Io dico sempre che quello che ho provato per te è stato sempre per la prima volta. E questo non lo voglio perdere. Ho sbagliato, io non ho intenzione di perderti: il mio non è un sentimento, io sono innamorato di te Ida”. I due continuano a parlare senza però riuscire a capirsi e litigando continuamente: è Maria De Filippi a porre fine al tutto incitando Riccardo ad ammettere luna misteriosa decisione presa a mente fredda in precedenza e di cui nessuno ancora sa nulla.

“Ho sbagliato, lo so che ho sbagliato e ti chiedo scusa però ero qui per cercare di rimediare in maniera definitiva”, ammette Riccardo e dicendo così estrae il cofanetto di un anello dalla tasca. Poi prosegue: “Dicevi che le esperienze si vivono una volta sola ed ho pensato che sono stanco anche io di una situazione del genere. Sei tu la donna della mia vita e ti volevo chiedere di sposarmi”. Ida è senza parole, per allentare la tensione Maria De Filippi propone un ballo tra i due: loro accettano ma lei ancora non risponde alla proposta.