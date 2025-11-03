I due corteggiatori hanno deciso di lasciare il programma
© Da video
"Io non l'ho capita dopo due mesi". Lo sconforto del corteggiatore Federico è palpabile nello studio di "Uomini e Donne", e con queste parole, riferendosi alla tronista Cristiana, spiega a Maria perché ci è rimasto male a ha deciso di lasciare il programma.
Federico era stato invitato a uscire con la tronista in un'esterna che poi è stata annullata. "Avevo un discorso in sospeso con Ernesto - spiega Cristiana -, non volevo organizzare un'esterna con lui. Pensavo, dato il tuo atteggiamento perché mi interessi altrimenti non saresti qui, fosse più giusto e importante uscire in esterna con te, ma dal momento in cui è arrivata la chiamata ho preferito togliermi un peso. Perché l'idea di tornare a casa con questo pensiero mi faceva stare male". Ma a Federico non basta la spiegazione di Cristiana e si sfoga: "Ma noi dobbiamo sempre capire te, qui è dall'inizio che noi capiamo te, noi capiamo te, noi capiamo te. Io mi sono stufato di capire solo a te, perché noi stiamo solo lì, viviamo forse il doppio di tutto quello che vivi tu".
Nel corso della conversazione escono fuori anche le cose che non vanno nella loro frequentazione. Cristiana si lamenta del fatto che nelle loro uscite non c'è mai contatto. "C'è la timidezza", dice Federico, che aggiunge di non essersi mai avvicinato più di tanto perché ha cercato di "mettere a proprio agio" la tronista. La conversazione tra i due si scalda e l'incomprensione sembra irrisolvibile, finché Federico, tornando alla scelta di uscire con Ernesto invece che con lui, chiede: "Ad oggi ti penti di quello che hai fatto?". Cristiana risponde di no, e tanto basta al corteggiatore per alzarsi e andarsene dicendo: "In bocca al lupo a tutti". Non è la prima volta che Federico decidere di chiudere con il corteggiamento di Cristiana, ma la volta precedente la tronista era andata a chiamarlo a casa per fargli cambiare idea. Per Cristiana, invece, è il secondo corteggiatore che molla il programma dopo Jakub.