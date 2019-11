"Uomini e donne", il bacio tra Riccardo e Ida riaccende la passione

Baci, abbracci e un forte riavvicinamento, ma anche tanti dubbi che fanno ancora riflettere: la prima settimana che ha visto Ida e Riccardo nuovamente insieme fuori dagli studi di "Uomini e donne" è stata particolarmente intensa e proprio nel corso della puntata di martedì 5 novembre i due protagonisti hanno condiviso le loro sensazioni.

"Ci siamo sentiti, i primi due giorni pochissimo, poi un po' di più - spiega la dama del Trono Over - Dovevo andare a trovarlo, non sono riuscita, quindi ci siamo organizzati per vederci a Roma. Però avverto un certo malcontento e sto vivendo una fase in cui valuto alcune cose".

Quindi la parola passa a Riccardo, che nel corso della trasmissione racconta di "non voler commettere errori o fare forzature". E puntualizza "Però durante quelle piccole discussioni di questa settimana, sono bastate due parole e io mi sono calmato, è passato tutto". Nel corso della puntata, tra i due si avverte una particolare complicità che culmina in un bacio passionale cercato da entrambi al termine dell'ennesimo confronto al centro dello studio.