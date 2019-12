"Uomini e Donne", Ida dopo la proposta di matrimonio: "Non so cosa provo"

Con un lungo abbraccio, Ida e Riccardo iniziano così il loro confronto dietro le quinte degli studi del trono over di "Uomini e Donne". Lui ha stupito tutti e ha deciso di mettere fine alle loro discussioni chiedendole la mano. Una proposta di matrimonio, al momento, senza un lieto fine perché Ida è rimasta in silenzio. "Non so più cosa provo", ha detto la dama, in un secondo momento, al suo cavaliere.

Una risposta che non è piaciuta a Riccardo che ha cercato in tutti i modi di convincere la sua ex compagna. "Guarda almeno l'anello, aprilo ti prego", ha detto Riccardo. Ma Ida categorica ha concluso: "Io non ci credo più".