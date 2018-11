Uomini e Donne: Giorgio Manetti finisce sotto accusa

Tutte le madame del Trono Over contro Giorgio Manetti. Il famoso cavaliere di Uomini e Donne ha dovuto affrontare le dure critiche che gli sono piovute addosso.



La domanda alla quale si vuole dare una risposta è: "Ma che tipo di donna cerchi? Sei qui da tre anni". Giorgio risponde: "L'ho spiegato più volte, non sono qui per trovare un letto, ho un prototipo molto particolare, resto qui finchè Maria non mi caccia". L'opinionista Gianni Sperti poi conclude: "Non cerchi amore, hai solo gli ormoni impazziti".