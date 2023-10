In una storia Instagram il ballerino ha postato uno scatto che lo ritrae allo specchio con in braccio piccolo maltese bianco femmina: "Ecco chi è il mio nuovo amore" ha scritto: "Quello puro e incondizionato. Vi presento Mina". E come sottofondo ha scelto naturalmente una colonna sonora ad hoc, la voce inconfondibile di Mina con una canzone, che non poteva essere che "Mi sei scoppiato dentro il cuore".

La grande attesa dei fan dopo che lo stesso Gianni Sperti, pochi giorni fa aveva annunciato di aver trovato finalmente l'amore, è quindi finita. Con un po' di delusione per molti, che speravano in un annuncio diverso. "Prima che lo leggiate sui vari blog e giornali online preferisco anticiparvelo direttamente qui: sono ufficialmente innamorato", aveva scritto sempre sui social l'ex di Paola Barale sorprendendo tutti i suoi numerosi follower.

Un cane come compagna di vita Tanti i commenti alla notizia, da chi loda l'"ottima scelta" fatta dall'opinionista nello scegliere un cane a chi lo critica invece per aver scelto un cane di razza invece di andare a prenderne uno in un canile.

In ogni caso per la maggior parte dei suoi fan Sperti avrebbe scelto "la migliore compagna di vita".



La vita sentimentale di Gianni Sperti Uno dei volti più noti e apprezzati di "Uomini e Donne", il programma condotto da Maria De Filippi e in cui svolge il ruolo di opinionista. Sperti è nato a Roma il 4 aprile 1970 ed è un ex ballerino professionista. Ha iniziato la sua carriera televisiva nel 1995, partecipando come ballerino a Buona Domenica, dove ha conosciuto la showgirl Paola Barale, con cui si è sposato nel 1998. Il matrimonio tra i due è durato solo quattro anni e si è concluso nel 2002. Da allora, Sperti ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita sentimentale, suscitando molte curiosità e speculazioni. Nel corso degli anni, sono circolate diverse voci su presunte relazioni dell'opinionista, ma nessuna di queste è stata mai confermata o smentita ufficialmente.

Pochi giorni fa però l'annuncio inaspettato sui social, che ha suscitato molta curiosità. Un dettaglio sulla vita sentimentale di Sperti che tutti aspettavano da tempo. Si tratta di un uomo o di una donna? Qual è il suo nome e il suo mestiere? Queste sono le domande che si sono posti i fan di Sperti, e che poche ore fa hanno avuto la loro risposta.