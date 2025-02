A "Uomini e Donne" il bacio tra Francesca Sorrentino e Gianmarco fa scattare la gelosia di Gianluca. La tronista sta continuando il suo percorso con i corteggiatori Gianmarco e Gianluca, anche se l'ex volto di "Temptation Island" sembra ancora molto indecisa. Tuttavia, nella puntata in onda martedì 4 febbraio la tronista si è lasciata andare a un bacio che ha minato gli equilibri in studio. In particolare, Gianluca non ha apprezzato il bacio di Francesca a Gianmarco.