"Uomini e Donne", Giacomo commenta l'esterna con Martina: "Mi sono sentito frizzantino"

Nella puntata di giovedì 8 ottobre di "Uomini e Donne", Giacomo Vacalebre commenta l'esterna con Martina Donati, ex tentatrice di "Temptation Island". "Mi sono sentito frizzantino" - dice a Maria De Fillippi - "Sono stato bene e penso si sia visto. Quando mi fissava negli occhi mi imbarazzavo e iniziavo a sudare".
Una volta entrata in studio Martina abbraccia Giovanni Grazioso, poi sull'uscita con Giacomo aggiunge: "Mi sono trovata molto bene e mi ha sorpreso molto perché qua in studio era un po' sulle sue e avevo qualche dubbio se potesse o meno essere affine a me caratterialmente parlando. Perché comunque esteticamente non gli si può dire niente!"
Anche per Giacomo le prime sensazioni sono state tutte positive. "Mi sono sentito a mio agio e poi Martina è molto sorridente. Mi ha ispirato particolarmente fiducia e mi sono aperto su un tema di cui faccio fatica a parlare: mio padre. Non ho voluto infierire invece sulla sua situazione familiare perché ho capito che non fosse il caso. Mi ha fatto molto piacere, aprirmi non è semplice. Non so se l'avete capito ma lei mi piace" conclude prima di scegliere di ballare con Martina.