"Uomini e Donne", Giacomo commenta l'esterna con Martina: "Mi sono sentito frizzantino"

Anche per Giacomo le prime sensazioni sono state tutte positive. "Mi sono sentito a mio agio e poi Martina è molto sorridente. Mi ha ispirato particolarmente fiducia e mi sono aperto su un tema di cui faccio fatica a parlare: mio padre. Non ho voluto infierire invece sulla sua situazione familiare perché ho capito che non fosse il caso. Mi ha fatto molto piacere, aprirmi non è semplice. Non so se l'avete capito ma lei mi piace" conclude prima di scegliere di ballare con Martina.