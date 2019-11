"Uomini e donne", Gemma incontra il cavaliere Juan Luis

A "Uomini e donne" è tempo di nuove conoscenze e nuovi amori per Gemma Galgani. Nel corso della puntata in onda mercoledì 6 novembre, la dama torinese ha incontrato il nuovo cavaliere Juan Luis, nato a Caracas (in Venezuela) e trasferitosi con i genitori in Italia all'età di 13 anni.

"Finalmente ti conosco da vicino, è un onore - ha subito commentato il 57enne lasciando Gemma senza parole - Sono sempre colpito dalla tua sensibilità, dalla tua profondità, dalla tua eleganza e dal tuo stile. Ti faccio i miei complimenti". Dopo la presentazione iniziale i protagonisti del Trono Over si sono lanciati in un paio di balli, dove è subito emersa la complicità dei due. "Sono molto emozionata e contenta perché mi ha trasmesso delle emozioni bellissime, sia per il ballo, sia per le parole che mi ha detto - ha commentato Gemma - L'ho sentito molto vicino e anche passionale".

Ma non è tutto, perché di fronte al fascino mostrato da Juan Luis, Tina ha proposto anche il gioco dell'uva, durante il quale da parte del nuovo cavaliere arriva anche un bacio. "Non mi sembra vero di aver ricevuto un bacio senza troppa fatica, sono al settimo cielo", spiega Gemma.