"Uomini e Donne", Gemma contro Aurora: "Scegli sempre gli uomini che piacciono a me"

"Tra tutto il parterre maschile scegli sempre gli uomini che piacciono a me". E' l'osservazione di Gemma Galgani contro Aurora che ha risposto: "Evidentemente abbiamo gli stessi gusti". Il battibecco è andato in scena durante l'ultima puntata del trono over di "Uomini e Donne". Non è la prima volta che le due dame si "punzecchiano", questa volta però la causa è stata un ballo tra Aurora e l'ex cavaliere di Gemma, Juan Luis.

Nel corso della puntata Gemma ha deciso di interrompere la conoscenza col cavaliere napoletano, chiedendogli di andare a casa. Juan Luis ha chiesto a Maria De Filippi di trattenersi fino alla fine della messa in onda e, al momento del ballo, ha deciso di danzare con Aurora. Il gesto, per niente apprezzato da Gemma, ha scatenato le polemiche. "Ancora non sappiamo cosa stia facendo la signora in questo studio, chi vede e chi frequenta", ha esclamato la dama torinese riferendosi ad Aurora che ha replicato senza mezzi termini: "Ma che ne sai, pensa piuttosto alle tue insicurezze".