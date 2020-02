"Uomini e Donne", Gemma come Eva Kant sfila e conquista il pubblico

Tuta attillata, chignon e tacchi alti. Gemma Galgani sembra non sentire gli anni che passano e, a 70 anni, sfila sulla passerella del trono over nei panni di Eva Kant, ottendendo voti altissimi dal parterre maschile di "Uomini e Donne". Anche l'opinionista Gianni Sperti, che spesso critica aspramente la dama torinese, questa volta non è riuscito a non complimentarsi e le ha detto: "Che eleganza, che sensualità".

"Non mi sembra vero, grazie", Gemma non riesce a credere al risultato ottenuto per la nuova sfilata intitolata "Ghiaccio bollente". "Ho scelto Eva Kant perché è una donna libera e determinata e - conclude Gemma - ha gli occhi color smeraldo come i miei".