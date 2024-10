"Uomini e Donne", il bacio di Gemma e Valerio fa rabbrividire Tina Cipollari: "Che porcherie..."

Valerio ha raccontato di aver trovato il bacio molto passionale, ma a essergli rimasto impresso è soprattutto il sapore di Gemma: "Ha un sapore che non tutti possono assaporare". Il cavaliere ha addirittura ammesso di non essersi lavato i denti proprio per rimanere con quel gusto addosso. La sua confessione ha subito generato un forte ribrezzo da parte di Tina che ha tuonato: "Ma si possono sentire queste porcherie alle 3 del pomeriggio? Questa è la cosa peggiore che abbia sentito su Gemma". Anche la dama però non ha trovato molto carina l'uscita di Valerio: "Non è romantica come descrizione".