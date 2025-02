"In esterna hai percepito che non c'erano emozioni? Perché ti avrei presentato mia nonna? Perché ci siamo baciati?", sono le domande retoriche poste da Francesca in risposta ai dubbi del ragazzo, convinto che lei non manifesti abbastanza emozioni durante il talk show. La tronista prosegue condividendo i sospetti che il giovane si sia fatto condizionare da alcuni commenti della rete e il confronto tra i due si accende.



"Dato che cerchi l'uomo più maturo, si vede che non sono la persona adatta a te perché me lo dici da inizio programma", provoca il tronista di fronte all'accusa di aver avuto più volte un atteggiamento infantile. Raccogliendo anche i consigli di Gianni Sperti e di Maria De Filippi, i due cercano di spiegarsi ma faticano a trovare un punto d'incontro.



"Siamo alle battute finali e l'atteggiamento che tu stai avendo mi sta facendo un po' calare, sono sincera", ammette infine Francesca.