"Uomini e Donne", Davide a Sabrina: "In questo mese non ho sentito il pathos"
Il cavaliere espone i suoi dubbi alla dama: "Non sono né un amico né un cliente"
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 13 aprile, Davide espone i suoi dubbi a Sabrina Zago, ripercorrendo un po' le loro esterne nell'ultimo mese. "Tra noi ho sentito una sorta di distanza, abbiamo creato un bellissimo rapporto di amicizia ma dove fondamentalmente non è scattato quello che può essere un pathos, un desiderio di passione" dice il cavaliere.
Ascoltando le sue parole Maria De Filippi chiede se sta chiudendo o meno la conoscenza con Sabrina e Davide, senza troppi giri di parole, risponde: "Lo sto chiedendo a lei". Poi aggiunge: "Anche stamattina siamo venuti in treno e abbiamo parlato sì e no dieci minuti. Non sono né un amico né un cliente". A quel punto la dama interviene: "Nessuna distanza da parte mia, non si è solamente creata la situazione per stare noi da soli. In treno eravamo seduti uno difronte l'altro, neanche vicini".
"Dall'ultima volta che ci siamo visti mi sono un po' raffreddato - aggiunge il cavaliere - quando ho provato a baciarti e ti sei spostata porgendo la guancia ci sono rimasto male. Ho rispettato i tuoi tempi per quello che ti era successo precedentemente con Nicola ma la verità è che non ho sentito nessuna attrazione da parte tua nei miei confronti. La mia è una preoccupazione". "Io non so che dire, mi aspettavo di uscire insieme stasera. Sarei anche pronta a conoscerti fuori" conclude Sabrina.