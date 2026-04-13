"Uomini e Donne", Davide a Sabrina: "In questo mese non ho sentito il pathos"

"Dall'ultima volta che ci siamo visti mi sono un po' raffreddato - aggiunge il cavaliere - quando ho provato a baciarti e ti sei spostata porgendo la guancia ci sono rimasto male. Ho rispettato i tuoi tempi per quello che ti era successo precedentemente con Nicola ma la verità è che non ho sentito nessuna attrazione da parte tua nei miei confronti. La mia è una preoccupazione". "Io non so che dire, mi aspettavo di uscire insieme stasera. Sarei anche pronta a conoscerti fuori" conclude Sabrina.