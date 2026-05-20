"Uomini e Donne", Ciro: "Sono pronto a scegliere"

Dopo mesi di conoscenze e un percorso spesso segnato da dubbi e confronti, nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 20 maggio Ciro Solimeno annuncia di essere ormai arrivato alle battute finali del suo trono. Il tronista comunica, infatti, sia al pubblico sia alle due corteggiatrici, Martina ed Elisa, di sentirsi pronto a fare la sua scelta.
L’annuncio arriva subito dopo la messa in onda dell’esterna con Martina, un’uscita che suscita la reazione immediata di Elisa. Senza troppi giri di parole, la ragazza accusa il tronista di lasciarsi condizionare dalla rivale, insinuando che alcuni suoi dubbi derivino proprio dall’influenza dell’altra corteggiatrice.
Il giovane, però, respinge con decisione questa interpretazione. "Dicendo una cosa del genere, mi offendi", le risponde. E chiarisce che le incertezze espresse nelle ultime settimane non dipendono da nessuno se non da lui stesso: "Tutti i dubbi che ti ho espresso è perché li ho pensati io, da solo". A quel punto aggiunge un dettaglio significativo: l’esterna appena vista è stata l’ultima del suo percorso.
Ciro, infatti, spiega di voler dedicare gli ultimi giorni a un confronto finale con entrambe, per arrivare alla scelta con la massima lucidità possibile. "Trascorrerò le ultime giornate, una con ciascuna, e poi sceglierò", annuncia. "Ormai ci siamo".