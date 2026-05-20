"Uomini e Donne", Ciro: "Sono pronto a scegliere"

Il giovane, però, respinge con decisione questa interpretazione. "Dicendo una cosa del genere, mi offendi", le risponde. E chiarisce che le incertezze espresse nelle ultime settimane non dipendono da nessuno se non da lui stesso: "Tutti i dubbi che ti ho espresso è perché li ho pensati io, da solo". A quel punto aggiunge un dettaglio significativo: l’esterna appena vista è stata l’ultima del suo percorso.