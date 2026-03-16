"Uomini e Donne", Ciro bacia Martina ma sceglie di ballare con Elisa: "Mi piace quel che dici"

Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 16 marzo, cresce visibilmente l’intesa tra Ciro e Martina, protagonisti di un’esterna particolarmente significativa. Durante l’uscita, la ragazza confessa di essere sempre più coinvolta e di aver messo da parte i pregiudizi iniziali legati alla differenza d’età, che all’inizio la frenavano.