"Uomini e Donne", Ciro bacia Martina ma sceglie di ballare con Elisa: "Mi piace quel che dici"
Il gesto sembre voler riequilibrare le attenzioni e dare spazio anche a chi si è sentita messa da parte
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Nella puntata di "Uomini e Donne" di lunedì 16 marzo, cresce visibilmente l’intesa tra Ciro e Martina, protagonisti di un’esterna particolarmente significativa. Durante l’uscita, la ragazza confessa di essere sempre più coinvolta e di aver messo da parte i pregiudizi iniziali legati alla differenza d’età, che all’inizio la frenavano.
Il momento si fa ancora più intimo quando Ciro si apre parlando del rapporto con i suoi fratelli, mostrando un lato più sensibile che colpisce profondamente Martina. L’incontro si conclude con un bacio, accolto (soprattutto da lei) con grande entusiasmo.
Una volta in studio, però, il clima cambia rapidamente. Alessia Antonetti, con la voce incrinata dall’emozione, interviene per chiedere spiegazioni a Ciro. Gli rimprovera di non riuscire a essere disponibile con lei come lo è con altre ragazze, e di non aver dato al loro rapporto la possibilità di evolversi. Secondo Alessia, basterebbe un atteggiamento più attento per far emergere un legame che avrebbe potuto crescere molto di più.
Anche Elisa esprime il suo malcontento, non tanto per il bacio in sé, quanto per il fatto che Ciro non abbia scelto di portarla in esterna, impedendole così di farsi conoscere meglio. "Vorrei la stessa possibilità che hai dato a Martina", afferma con decisione, mentre il tronista sorride sorpreso e quasi compiaciuto.
Proprio per questo, nonostante il momento romantico vissuto, Ciro decide di ballare con lei: un gesto che sembra voler riequilibrare le attenzioni e dare spazio anche a chi, fino a quel momento, si era sentita messa da parte.