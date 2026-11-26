"Mi metto molto in discussione, forse sono io che ho qualcosa che non va. Barbara mi fa molte pressioni sul fatto che io non sia coinvolto come lei", aggiunge Giovanni prima di far scendere una dama arrivata per lui. "Barbara tu non puoi stare lì ferma impalata ad aspettare che arrivi un'altra donna. Qualcosa non mi torna, non ti ho mai vista così", commenta Gianni Sperti. "Io so cosa c'è tra noi, sento che un passettino in più lui lo sta facendo", conclude la dama.