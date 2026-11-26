Nella puntata di "Uomini e Donne" di giovedì 26 novembre, Barbara De Santi arriva in studio sfoggiando un sorriso. "Sono serena" - ammette la dama - Spero di continuare a esserlo anche se con Giovanni è come stare sulle montagne russe, un continuo up e down".
"Bisogna fare un po' di domande adesso - interviene Gianni Sperti - Vedere Barbara così felice è rarissimo e mi fa tenerezza, mi piace. La vedi nel futuro come la donna della tua vita?" Chiede l'opinionista a Giovanni. "Sì, spero di sì. Barbara si identifica molto nella donna che vorrei accanto a me. La vedo come possibile donna della mia vita, ancora non è scattato quel qualcosa in più. Non sono stato travolto" dice il cavaliere spegnendo l'entusiasmo della dama.
"Mi metto molto in discussione, forse sono io che ho qualcosa che non va. Barbara mi fa molte pressioni sul fatto che io non sia coinvolto come lei", aggiunge Giovanni prima di far scendere una dama arrivata per lui. "Barbara tu non puoi stare lì ferma impalata ad aspettare che arrivi un'altra donna. Qualcosa non mi torna, non ti ho mai vista così", commenta Gianni Sperti. "Io so cosa c'è tra noi, sento che un passettino in più lui lo sta facendo", conclude la dama.