Il confronto tra Fabio e Gemma smette di essere una scaramuccia e diventa uno scontro aperto. Nella puntata di "Uomini e Donne" di mercoledì 25 novembre il cavaliere, che nella registrazione precedente l'aveva liquidata senza troppi giri di parole, la attacca per la prima volta in modo diretto, dicendosi stufo di quel ruolo da vittima che lei continua a recitare.
Tutto esplode all'ennesima provocazione della dama torinese, convinta che lui abbia imboccato la "strada più facile", ovvero scaricarla. La replica di Fabio è durissima: "Tu dici soltanto falsità, vivi in un mondo tutto tuo". Poi rincara: "Per questo non troverai mai un uomo, perché vivi in una realtà parallela".
Il rammarico, più della rabbia, riguarda ciò che si sarebbe potuto costruire. "Sei riuscita a rovinare tutto: una cosa che poteva essere bellissima, tu l'hai rovinata", le dice, ricordandole di averle chiesto l'esclusiva per ben due volte e di essersi sentito rispondere di no.
Gemma, però, non incassa in silenzio e rovescia l'accusa, sostenendo che sia lui ad aver recitato una parte: "Sei stato elegantemente astuto, hai portato qui dentro tutti i miei difetti". E aggiunge un sospetto: "Mi hai studiata molto bene prima di scendere quelle scale".
Nel frattempo la vita del cavaliere va avanti anche fuori da questo braccio di ferro. Fabio è uscito di nuovo con Roberta, e tra i due c'è stata anche dell'intimità. Nonostante ciò, secondo Gianni Sperti, Roberta rappresenterebbe una scelta di ripiego: il cuore di Fabio, sostiene l'opinionista, batte ancora per Liat, la quale dice di sentirsi legata a lui ma non mostra nei suoi confronti alcuna spinta sul piano fisico