Nella puntata di "Uomini e Donne" di martedì 24 novembre, Fabio comunica a Gemma Galgani la decisione di interrompere la loro conoscenza. "Ci ho pensato tantissimo e con estremo dispiacere perché sei una persona che io porto dentro il cuore, ti dico che non riesco a superare alcuni lati della tua personalità…", dice Fabio mentre Gemma lo interrompe: "Ma basta!".
"Ti volevo dire che insomma, per me, non è il caso di continuare questo rapporto che avevamo" prosegue prendendo coraggio il cavaliere. "Ma certo, ma figurati! Hai avuto un'occasione stupenda, tu sei stato semplicemente molto intelligente e astuto. A me non hai mai passato niente", controbatte la dama alzandosi in piedi per paura di ricevere una secchiata d'acqua addosso da Tina Cipollari. "Io non sono diventata il pagliaccio di tutti qua dentro. Se è così io vi saluto tutti quanti e vado a far la doccia a casa mia", aggiunge adirata ricevendo l'appoggio da Maria De Filippi.
Poi Gemma punta il dito contro Fabio: "Ti devi vergognare tu perché adesso i paletti cadono!" La conduttrice invita la dama a calmarsi spiegandole che Fabio, oltre che con Liat, è uscito anche con Roberta con cui ha avuto un "avvicinamento": "È importante che tu veda".