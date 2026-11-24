"Ti volevo dire che insomma, per me, non è il caso di continuare questo rapporto che avevamo" prosegue prendendo coraggio il cavaliere. "Ma certo, ma figurati! Hai avuto un'occasione stupenda, tu sei stato semplicemente molto intelligente e astuto. A me non hai mai passato niente", controbatte la dama alzandosi in piedi per paura di ricevere una secchiata d'acqua addosso da Tina Cipollari. "Io non sono diventata il pagliaccio di tutti qua dentro. Se è così io vi saluto tutti quanti e vado a far la doccia a casa mia", aggiunge adirata ricevendo l'appoggio da Maria De Filippi.