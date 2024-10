"Uomini e Donne", Armando Incarnato attacca Mario e poi scoppia a piangere: "Il problema sono io"

Parole che danno il via allo sfogo di Armando, il quale non riesce a trattenere le lacrime nell'esprimere il suo stato d'animo: "Il problema non sei tu, non è Mario e non è il contesto, chiedo anche scusa per i miei toni. Il problema sono io, ormai ho perso proprio la fiducia negli esseri umani, non lo so perché ma non ci riesco".

"La terra da sotto i piedi se n'è andata, perciò non ho paura di rapportarmi con nessuno, non mi interessa nemmeno il pensiero degli altri - ha proseguito, ricevendo la stretta di mano da parte di Mario.



"Ci sono delle cose della mia vita privata che non tutti sanno che sono abbastanza importanti. Le ferite non si vedono ma dentro sono aperte, sanguinano e fanno male. Quindi quando mi trovo di fronte a situazioni che sono di ipocrisia o di finzione, rivedo quello che sto affrontando in questo periodo e non ce la faccio". "Io non ce la faccio più" ha aggiunto ancora, facendo intuire che il suo malessere derivi dalla situazione con la figlia. "Lei deve sapere, il papà c'è sempre stato. Rivoglio quello che ho perso e se non lo trovo sarò sempre scontroso con tutti quanti, perché non trovo aiuto e devo sfogare. Questa cosa mi fa stare male".