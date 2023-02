"Uomini e Donne", lite tra Armando e Gianni Sperti e volano "parole grosse" sulle sorelle

Duro faccia a faccia in studio tra l'opinionista del programma e il cavaliere, criticato per non aver mai portato a termine una relazione

Duro faccia a faccia tra Armando Incarnato e Gianni Sperti nello studio di "Uomini e Donne". Tra i due non è mai corso buon sangue e nelle ultime settimane il loro rapporto è sembrato inasprirsi ulteriormente. A far partire la discussione, questa volta, è stato il commento dell'opinionista durante il momento della scelta tra Alessandro e Pamela (qui scopri come è andata a finire): nonostante i vari dubbi su Alessandro, Sperti ha voluto complimentarsi con lui. Il riferimento, neanche troppo velato, è per Armando Incarnato che, invece, non è riuscito mai a portare a termine in maniera positiva la conoscenza con una delle dame della trasmissione.

"Non c'è mai una storia d’amore, un sentimento. Non fai che dire che la donna è sbagliata", è la critica dell'opinionista. Il cavaliere replica: "Ma di chi mi devo innamorare? Di tua sorella?", è stata la risposta stizzita. Sperti però non ci sta: "Non ti deve permettere di parlare così, tu qui non fai nulla, dovresti trovare una compagna".