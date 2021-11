"Uomini e Donne", Armando contro Marcello: "Pensa ancora alla sua ex"

"I messaggi sentimentali li manda fuori a un'altra persona e poi non dà importanza a quello che succede qui dentro con le altre donne". A "Uomini e Donne" Armando Incarnato attacca Marcello Messina, che dopo la chiusura definitiva con Marika, respinge con forza le accuse di un forte interesse per l'ex compagna.

Nel corso della puntata di mercoledì 3 novembre, il tronista del Trono Over non ha apprezzato gli atteggiamenti della dama, così prima ha portato alla luce la sua versione dei fatti sul loro rapporto, per poi scontrarsi con Marcello, seduto al centro dello studio. "Tu sei ancora preso dalla tua ex e quando hai delle reazioni sentimentali nello studio è per farle arrivare qualcosa", ribadisce Armando, rivelando di aver parlato con alcune persone "molto vicine" a lui.

La risposta di Marcello non si fa attendere: "So per certo che la mia ex compagna è fidanzatissima da mesi, io non ho più il suo numero e non la sento da mesi". I toni tra i due si scaldano, fino all'esplosione finale: "Non ti puoi permettere di parlare della mia vita! Parla di cose vere".