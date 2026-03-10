"Uomini e Donne", Alessio: "Sara ho deciso di andare via perché..."
Il corteggiatore, dopo aver visto l'esterna tra Sara e Matteo, lascia lo studio
© Da video
Nella puntata di "Uomini e Donne" del 10 marzo, dopo aver visto l'esterna di Sara e Matteo a Milano, Alessio ha qualcosa da dire alla tronista. "Non so neanche più come spiegare le cose, come dirgliele" dice il corteggiatore esausto a Maria De Filippi.
"Penso di trattenermi giusto il tempo di spiegare il perché ho deciso in questo momento di andare via. Nelle ultime due esterne le ho raccontato come sono fatto io e cosa soprattutto mi dà fastidio ma vedo che lei ignora totalmente ciò che dico. Se ne sbatte e io non ho più interesse a stare qui" ha proseguito il corteggiatore abbastanza adirato. "Scusa Maria ma lui non è il fidanzato di Sara! Lei non deve fare quello che dici tu! C'è un percorso che deve essere fatto, non è che vieni qui e le donne cascano ai tuoi piedi. Questo è un ragionamento da persona ottusa" interrompono i due opinioni sentendo le parole di Alessio.
"Non è un comportamento maturo il tuo e siccome hai trent'anni non me l'aspetto da te" risponde Sara. "Io non voglio neanche sentirvi parlare nel mentre" dice Alessio riferendosi al commento sull'esterna tra Sara e Matteo. Poi il corteggiatore si alza ed esce fuori dallo studio.