"Uomini e Donne", la sorpresa di Alessandro per Cristina: la reazione di Roberta

Cristina e il disinteresse per Alessandro

"Mi ha spiazzata, mi fa piacere ma non mi sento di dare seguito a questo gesto", commenta Cristina che conferma in studio il disinteresse nei confronti di Alessandro e soprattutto la volontà di non inserirsi in una situazione già poco chiara. "Mi è simpatico è salernitano come la mia mamma e per questa ragione lo porto nel cuore, ma non ho intenzione di uscirci", fa sapere la dama. Roberta Di Padua da un lato si mostra infastidita dal gesto del cavaliere, ma dall'altro invita Cristina a uscire con Alessandro. "Non lo fare per me - commenta Di Padua - tanto lo sai che io non me la prendo mai con le donne, ma sempre con l'uomo", dichiara la dama che non vuole porsi come un limite per i due protagonisti del trono over.