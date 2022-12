"Una vita in vacanza" con Maddalena Corvaglia e Scintilla

Cosa succede quando una bionda super sportiva e un comico divanato decidono di organizzare una vacanza insieme? Ne succedono di tutti i colori... ancora di più se le avventure in cui si cimentano sono vissute dai due come delle vere e proprie sfide, con tanto di classifica e premio finale che consiste in una bizzarra eccellenza del territorio.

I due conduttori sono i protagonisti di un adventure game in chiave comica alla scoperta della Sicilia che non ti aspetti, quella fuori stagione. E come? Vivendo diverse experience, totalmente made in Sicily, tra buon cibo, adrenalina e cultura. Ad accompagnarli nel corso delle cinque puntate, uno speciale Cicerone locale.

La prima tappa del viaggio è Agrigento, ad attendere i due conduttori, il comico gelese Giovanni Cacioppo che guiderà Maddalena e Scintilla lungo la Costa del Mito, La Valle dei Templi ma anche Realmonte con la Scala dei Turchi e Porto Empedocle.

La seconda puntata si svolge a Trapani, la città dei due mari, dominata dal Monte Erice e dall'omonimo borgo siciliano avvolto nella nebbia che conserva ancora il suo fascino medievale. Da qui si gode lo splendido panorama su tutto il golfo fino alle saline che si estendono a perdita d’occhio e sono uno dei paesaggi più suggestivi della zona. A guidarli in questa splendia tappa, in cui non mancano sfide, momenti culinari e culturali, è Marina La Rosa personaggio televisivo, attrice e speaker radiofonica.

Dopo Trapani si parte per Palermo. Ad aspettare i due conduttori Filippo La Mantia, noto chef palermitano che guida Maddalena e Scintilla alla scoperta delle meraviglie della sua città: il mercato di Ballarò, il Monte Pellegrino e il santuario di Santa Rosalia, le botteghe che raccontano di antiche tradizioni tramandate di generazione in generazione, paesaggi mozzafiato e la sublime cucina di strada, senza ombra di dubbio una delle migliori al mondo.

La quarta puntata si svolge a Modica, città natale del Cicerone di questa tappa: Giovanni Caccamo, cantautore italiano. Giovanni accompagnerà i due conduttori alla scoperta di Val di Noto, Scicli, un vero e proprio museo a cielo aperto, la splendida Riserva Vendicari e la Tonnara.

Il viaggio di Maddalena e Scintilla termina a Catania, guidati da Alessia Ventura, modella e conduttrice televisiva. Trasferitasi per amore a Catania, Alessia guida Maddalena e Scintilla alla conquista del simbolo della Sicilia: l’Etna, tra experience sportive, enogastronomiche… e anche un po’ di relax! “Una vita in vacanza-Destinazione Sicilia” è un format pensato per divertire, ma anche per raccontare al meglio il territorio, che vede i protagonisti cimentarsi in vere e proprie sfide, raccontate con uno stile brillante, divertente e ironico, in un viaggio sorprendente e insolito nell’isola più “bedda” d’Italia!