"Una poltrona per due" torna per il 25esimo anno di fila: le curiosità sul classico della vigilia

Anche quest'anno, puntuale, su Italia Uno va in onda in prima serata la commedia di John Landis con Dan Aykroyd , Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis . Un appuntamento fisso da 25 anni, dal momento che, anche se era già stato trasmesso in tv in anni precedenti, è dal 1997 che si ripete puntuale.

"Una poltrona per due" è stato definito il miglior film su Wall Street mai realizzato, ma di fatto è soprattutto diventato un classico natalizio quasi da guinness dei primati. Uno status ottenuto dal film suo malgrado. Perché non è per nulla nato come film di Natale: uscì negli Stati Uniti nel giugno del 1983, arrivando poi nelle sale italiane a gennaio del 1984. Ma l'ambientazione della storia, che si svolge appunto nei giorni di Natale, ha fatto sì che si tramutasse nella perfetta commedia con cui passare la vigilia. Tra buoni sentimenti ma anche un pizzico di feroce cinismo e qualche tocco sexy come tradizione nei film di John Landis.

Ufficio Stampa Mediaset

Un cast pressoché perfetto diretto da un regista all'epoca in stato di grazia, reduce da altri due classici come "The Blues Brothers" e "Un lupo mannaro americano a Londra". Il film ottenne due nomination ai Golden Globe e una agli Oscar. Quest'ultima per la colonna sonora firmata dal maestro Elmer Bernstein. Alcuni personaggi sarebbero tornati in opere successive di Landis, come in una sequenza de "Il principe cerca moglie" con Eddie Murphy, dove compaiono i fratelli Duke (Don Ameche e Ralph Bellamy). Una tradizione per il regista che anche in "Una poltrona per due" mette riferimenti a "Blues Brothers": per esempio quando Dan Aycroyd viene arrestato, il numero di serie che mostra nella foto segnaletica è lo stesso di Jim Belushi in "Blues Brothers".

E per capire l'influenza avuta sulla cultura americana, basti pensare che nel 2010, quando negli Stati Uniti entrarono in vigore delle direttive contro l'insider trading nei mercati finanziari, l'insieme di queste norme venne ribattezzato "Eddie Murphy Rule"...