Una domanda di Armando scatena una nuova lite tra Ida e Alessandro

Non c'è pace tra Ida e Alessandro. I due si sono ritrovati a "Uomini e Donne" per parlare del weekend in Sicilia saltato a causa degli impegni della dama. "Abbiamo discusso per questa cosa - racconta il corteggiatore - ma poi ci siamo riappacificati. Io volevo addirittura raggiungerla e avevo proposto d'incontrarla a Milano per fare una serata, ma lei non ha voluto perché ha detto che la sua vita è a Brescia".

La diversa concezione di vita sembra essere un ostacolo - "Non metto avanti mio figlio come scusa, il weekend lo faccio anche, ma resta il fatto che viviamo in modo diverso e questo mi fa pensare". A questo punto interviene Armando: ”Alessandro perché volevi vedere Ida a Milano, perché vuoi portarla a fare serata? Ida ha un’altra tipologia di vita”. E subito esplode la bagarre.

"Pagliaccio stai al posto tuo, perché io devo parlare con lui e non con Ida? - dice Alessandro e poi rivolto alla donna - Da un mio amico non ti avrei mai fatto attaccare come mi ha attaccato Armando, soprattutto se la penso diversamente da lui". Il successivo intervento di Tina non stempera gli animi, anzi. Ci pensa, però, Alessandro che invita la dama a ballare e a fare pace.

Nel bel mezzo del ballo scoppia una nuova lite e Ida esce dallo studio seguita da Alessandro. Cosa succederà ora tra i due?