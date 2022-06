"Un altro domani", le trame della settimana dal 13 al 17 giugno

Su Canale 5 prende il via

"Un altro domani"

"Il Segreto"

(Dos Vidas), la nuova soap opera di produzione spagnola che vede nel cast Amparo Pinero, Laura Ledesma, Cristina De Inza e Sebastian Haro, oltre al ritorno in scena di Manuel Regueiro e Aida De La Cruz, attori molto noti per aver interpretato Ignacio Solozabal e Candela ne

Un altro domani, gli episodi dal 13 al 17 giugno

Julia

Sergio

Kiros

Un altro domani, la trama

Julia

Carmen

decide di annullare il matrimonio il giorno stesso delle nozze e sua madre è furiosa per la vergogna subita davanti a tutti gli invitati. A questo punto,affronta Julia per capire se è ancora possibile recuperare il loro rapporto, ma è chiaro che tra loro sia finita. Sergio fa perdere le sue tracce e Julia è molto preoccupata per lui perché sospetta che possa essergli accaduto qualcosa di grave. Nel frattempo, in Guinea,si ferisce al braccio e, con grande sorpresa di Carmen, Francisco si rifiuta di soccorrerlo. Infine, Tirso ritrova Sergio che, resosi conto degli errori commessi in passato, chiede di nuovo a Julia di sposarlo e lei questa volta accetta.La fiction, disponibile anche in streaming su, racconta l'avvincente storia di due donne vissute in epoche completamente diverse:, trentenne impegnata nella Spagna di oggi, e sua nonna, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe saranno chiamate a lottare per prendere il controllo del proprio destino.