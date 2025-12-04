Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Serata evento

"L'Ultima Notte Rosa": su Canale 5 l'addio live di Umberto Tozzi

Il cantautore saluta il pubblico con un grande concerto dall’Arena di Verona. Sul palco con lui Federica Panicucci e ospiti d’eccezione. L’evento sostiene la ricerca AIRC sui tumori pediatrici

04 Dic 2025 - 10:34
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Canale 5 celebra la musica italiana e la carriera di uno dei suoi interpreti più amati con “L'Ultima Notte Rosa - La Grande Festa”, in onda giovedì 4 dicembre in prima serata. Il concerto evento segna l'addio alle scene live di Umberto Tozzi, che dal palco dell'Arena di Verona saluterà il suo pubblico dopo oltre cinquant'anni di successi. Una serata di musica e grandi emozioni condotta da Federica Panicucci, con ospiti pronti a rendere omaggio al cantautore simbolo della melodia italiana.

Leggi anche

Umberto Tozzi, 12 nuovi concerti per dare l'addio alle scene live: "Ogni cosa ha il suo tempo"

Un addio carico di emozione

 “L'Ultima Notte Rosa” è molto più di un concerto: è una lettera d'amore alla musica e al pubblico. Umberto Tozzi, che con brani come Gloria, Ti amo e Tu ha scritto pagine indimenticabili del pop italiano, sceglie di congedarsi con una grande festa condivisa con i telespettatori di Canale 5. Dall'Arena di Verona, tra luci calde e applausi, ogni nota diventa un ringraziamento e un arrivederci pieno di gratitudine.

Gli ospiti della grande serata

 
 A rendere omaggio all'artista, sul palco saliranno Marco Masini, Raf, The Kolors e Hauser, ciascuno con un duetto o un momento musicale pensato per celebrare la carriera di Tozzi. Un intreccio di generazioni e stili che racconterà la forza universale delle sue canzoni.

Musica e solidarietà insieme

 
 L'evento, oltre a essere un tributo alla musica, ha anche un importante valore solidale. L'Ultima Notte Rosa si inserisce nelle celebrazioni dei 60 anni della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Durante la serata, il pubblico sarà invitato a donare al numero solidale 45521 per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono bambini e adolescenti.

I numeri della ricerca AIRC

 
 Ogni anno in Italia circa 1.400 bambini e 700 adolescenti si ammalano di tumore. Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha superato l'82%, ma la sfida è ancora aperta. Solo nel 2025, AIRC ha destinato quasi 8 milioni di euro a 63 progetti di ricerca e 10 borse di studio dedicate proprio all'oncologia pediatrica.

Una produzione tutta italiana

 
 Prodotto da Friends Tv con la regia di Luigi Antonini, il concerto promette immagini spettacolari e un racconto emozionale che fonde la magia della musica dal vivo con la potenza della televisione. Una serata che celebra la musica italiana e un artista che ha saputo attraversare epoche e generazioni con la stessa passione.

Ti potrebbe interessare

umberto tozzi
canale 5
televisione
federica panicucci

Sullo stesso tema