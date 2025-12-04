"L'Ultima Notte Rosa": su Canale 5 l'addio live di Umberto Tozzi

Il cantautore saluta il pubblico con un grande concerto dall’Arena di Verona. Sul palco con lui Federica Panicucci e ospiti d’eccezione. L’evento sostiene la ricerca AIRC sui tumori pediatrici
© Ufficio stampa
Canale 5 celebra la musica italiana e la carriera di uno dei suoi interpreti più amati con “L'Ultima Notte Rosa - La Grande Festa”, in onda giovedì 4 dicembre in prima serata. Il concerto evento segna l'addio alle scene live di Umberto Tozzi, che dal palco dell'Arena di Verona saluterà il suo pubblico dopo oltre cinquant'anni di successi. Una serata di musica e grandi emozioni condotta da Federica Panicucci, con ospiti pronti a rendere omaggio al cantautore simbolo della melodia italiana.
“L'Ultima Notte Rosa” è molto più di un concerto: è una lettera d'amore alla musica e al pubblico. Umberto Tozzi, che con brani come Gloria, Ti amo e Tu ha scritto pagine indimenticabili del pop italiano, sceglie di congedarsi con una grande festa condivisa con i telespettatori di Canale 5. Dall'Arena di Verona, tra luci calde e applausi, ogni nota diventa un ringraziamento e un arrivederci pieno di gratitudine.
A rendere omaggio all'artista, sul palco saliranno Marco Masini, Raf, The Kolors e Hauser, ciascuno con un duetto o un momento musicale pensato per celebrare la carriera di Tozzi. Un intreccio di generazioni e stili che racconterà la forza universale delle sue canzoni.
L'evento, oltre a essere un tributo alla musica, ha anche un importante valore solidale. L'Ultima Notte Rosa si inserisce nelle celebrazioni dei 60 anni della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Durante la serata, il pubblico sarà invitato a donare al numero solidale 45521 per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono bambini e adolescenti.
Ogni anno in Italia circa 1.400 bambini e 700 adolescenti si ammalano di tumore. Grazie ai progressi della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha superato l'82%, ma la sfida è ancora aperta. Solo nel 2025, AIRC ha destinato quasi 8 milioni di euro a 63 progetti di ricerca e 10 borse di studio dedicate proprio all'oncologia pediatrica.
Prodotto da Friends Tv con la regia di Luigi Antonini, il concerto promette immagini spettacolari e un racconto emozionale che fonde la magia della musica dal vivo con la potenza della televisione. Una serata che celebra la musica italiana e un artista che ha saputo attraversare epoche e generazioni con la stessa passione.